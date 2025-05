Operaio di 30 anni muore schiacciato in cantiere

Incidente mortale sul lavoro nel Teramano. Un operaio di 30 anni, straniero, nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, ha perso la vita nel comune di Valle Castellana (Te), nella frazione di San Vito. La vittima era un dipendente di una ditta di montaggi con sede nel Nord Italia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo stava scaricando alcune lamiere da un autocarro quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto dal carico stesso. Le lamiere lo hanno schiacciato, provocandone l’immediato decesso. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118, giunto con l’elisoccorso da L’Aquila, insieme ai vigili del fuoco. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano e la tragedia accaduta ieri nel Teramano allunga la spaventosa scia di morti sul lavoro in Italia: nel primo trimeste del 2025 le vittime sono già 205, il triplo dello scorso anno. La salma del giovane operaio è a disposizione della magistratura di Ascoli Piceno. Le indagini, per chiarire la dinamica, sono affidate ai carabinieri della stazione di Valle Castellana, che operano insieme al personale del Servizio di prevenzione e sicurezza della Asl di Teramo.