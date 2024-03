Operaio montatore per macchine industriali

Azienda di Grottammare, impegnata nel settore metalmeccanico, ricerca un operaio montatore/manutentore per macchine industriali (piegatrici, macchine per il taglio laser), per attività lavorativa su tutto il territorio nazionale. E’ richiesta la conoscenza base dello schema elettrico, dell’utilizzo dell’attrezzatura per l’installazione dei macchinari. Quanto al titolo di studio è richiesto diploma tecnico con indirizzo elettronica/meccatronica. Gli altri requisiti per potersi candidare a questa posizione di lavoro sono il possesso della patente B, una buona conoscenza della lingua inglese. Se interessati e con i requisiti richiesti, potete inviare il curriculum vitae a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice dell’offerta che è il seguente: 418263/2. Per ulteriori informazioni in merito a questa proposta di lavoro è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di Macerata. E’ possibile inviare una email a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it o conttatare il numero telefonico 0733/363101.