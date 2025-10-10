Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
Ascoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morta ustionataBoati Maestra 24 anniFerretti yachtSuperbonusMercatini usato
Acquista il giornale
CronacaOperaio sale su una gru e minaccia di gettarsi: “Non mi pagano”
10 ott 2025
GIUSEPPE ERCOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ascoli
  3. Cronaca
  4. Operaio sale su una gru e minaccia di gettarsi: “Non mi pagano”

Operaio sale su una gru e minaccia di gettarsi: “Non mi pagano”

Tensione a Spelonga, frazione del paese dell’entroterra piceno tra i più colpiti dal terremoto del 2016. L’uomo lavora per una ditta appaltatrice di lavori di ristrutturazione post sisma

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Arquata, i sanitari del 118, gli agenti della polizia locale

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Arquata, i sanitari del 118, gli agenti della polizia locale

Per approfondire:

Arquata (Ascoli), 10 ottobre 2025 – È salito su una gru in un cantiere ad Arquata del Tronto per protestare per il mancato pagamento del lavoro fin qui svolto. Sta accadendo in queste ore a Spelonga, frazione del paese dell’entroterra piceno tra i più colpiti dal terremoto del 2016. Un operaio di una ditta appaltatrice di lavori di ristrutturazione post sisma, improvvisamente è salito sulla gru alta circa una quindicina di metri lamentando il mancato pagamento delle spettanze. Una situazione che sarebbe comune anche agli altri operai della stessa ditta, presenti nel cantiere che riguarda un aggregato di più abitazioni. 

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Arquata, i sanitari del 118, gli agenti della polizia locale. C'è anche il sindaco di Arquata Michele Franchi che sta cercando anche lui di mediare per risolvere la situazione. 
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata