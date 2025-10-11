Operaio per sette ore su una gru: "Non mi pagano, adesso mi butto"

Si è conclusa con un lieto fine, dopo ore di grande apprensione, la vicenda che ieri ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di Spelonga, frazione di Arquata del Tronto, dove un operaio per ben sette ore è rimasto in cima ad una gru minacciando di lanciarsi nel vuoto. Alla fine lo hanno convinto a desistere dal suo intento autolesionistico ed è sceso dalla gru con l’assistenza dei vigili del fuoco, presenti sul posto.

Ieri mattina, intorno alle 10,30, l’operaio si trovava in uno dei tanti cantieri della frazione arquatana ai piedi del monte Vettore; era molto nervoso e improvvisamente ha preso la decisione di arrampicarsi in cima a una gru alta circa quindici metri per protestare contro il mancato pagamento del proprio lavoro. Una forma di rivendicazione forte e determinata visto che è durata molte ore. L’uomo, dipendente di una ditta subappaltatrice impegnata nei lavori di ricostruzione post sisma 2016, lamentava il mancato pagamento delle somme dovute per l’attività svolta nel cantiere riguardante un aggregato di più abitazioni civili; una situazione che – secondo quanto si è appreso – riguarderebbe anche altri operai della stessa impresa.

La protesta era degenerata al punto da far temere il peggio, poiché l’operaio aveva minacciato gesti estremi se non fosse stato ascoltato. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri della stazione di Arquata, personale sanitario del 118 e polizia locale. Presente anche il sindaco Michele Franchi, che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione cercando un dialogo con l’uomo.

Il momento decisivo è arrivato quando sul cantiere è giunto un rappresentante della ditta per la quale l’operaio lavora a cottimo: dopo un confronto serrato, gli sono state fornite rassicurazioni sul pagamento delle somme dovute. Convinto a desistere, l’uomo ha accettato di farsi raggiungere dai vigili del fuoco, che lo hanno aiutato a scendere in sicurezza dalla gru dove era salito ben sette ore prima. Una volta a terra, è stato visitato dai sanitari del 118: le sue condizioni fisiche sono apparse complessivamente buone, a parte la stanchezza dovuta alle tante ore trascorse sulla gru.

Il sindaco Franchi ha espresso sollievo per l’esito positivo della vicenda, ringraziando le forze dell’ordine e i soccorritori per la professionalità e la delicatezza con cui hanno gestito la situazione.

