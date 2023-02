Operaio precipita in rua delle Stelle, ricoverato ad Ancona

Di un brutto incidente sul lavoro è rimasto vittima ieri mattina un 38enne di Spinetoli che è ora ricoverato al Trauma Center di Ancona a seguito di diversi traumi riportati. L’uomo stava lavorando in uno dei tanti cantieri edili per il terremoto e per il Superbonus aperti praticamente in tutta la città e non solo. L’incidente sul lavoro è avvenuto in rua delle Stelle, meglio conosciuta come ’rrete a li mierghie’. Per cause in fase di accertamento il 38enne ha perso l’equilibrio ed è caduto da alcuni metri di altezza. Violento l’impatto a terra. I compagni di lavoro hanno subito chiesto l’intervento di un’ambulanza cui sanitari si sono resi conto subito che l’operaio aveva riportato diversi traumi nell’impatto a terra. Per cui, anche tenuto conto che la caduta sarebbe avvenuta da un’altezza superiore ai 5 metri e poteva aver causato lesioni interne, hanno preferito disporre il trasferimento del paziente al Trauma Center dell’ospedale regionale Torrette di Ancona. Per questo l’operaio è stato trasferito in eliambulanza nella struttura sanitaria regionale dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono serie per via dei traumi riportati, ma al momento del trasferimento da Ascoli non era in pericolo di vita.

p. erc.