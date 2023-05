Operaio ustionato, grande paura a Porto d’Ascoli

Un operaio dipendente di una ditta con sede in via Valcimarra, in zona Agraria a Porto d’Ascoli, è rimasto ustionato al volto e agli arti superiori, mentre stava bruciando del materiale all’interno di un fusto di ferro solitamente usato per il trasporto di oli minerali. L’episodio è accaduto poco prima delle ore 18 di ieri. Secondo la prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse cercando di bruciare della carta e cartone all’interno del contenitore e poiché non prendeva fuoco ha deciso di accelerare il procedimento spruzzando sul materiale alcool denaturato. Quando è andato ad appiccare il fuoco è partita una fiammata che l’ha raggiunto procurandogli serie ustioni. Scattata la macchina dei soccorsi, sul posto è arrivato l’equipaggio della Potes-118 di San Benedetto per le prime cure. Data la situazione, il medico dell’emergenza ha chiesto il supporto dell’Eliambulanza per la centralizzazione del paziente.