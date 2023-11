Operatore per agenzia di viaggio e macchinista

Diverse le opportunità di lavoro anche nel Fermano. Scatolificio Felicioni sas di Monte Urano ricerca addettoa alla produzione di scatole e addetto alla conduzione di macchinari o macchinista, automunito. La proposta è di un contratto a tempo determinato ed a tempo pieno (rinnovabile, trasformabile). Contatti: tel.0734841372, email: info@felicioni.it. Ancora, agenzia di viaggio di Porto San Giorgio ricerca operatore per prenotazioni e compilazione preventivi. Sono richiesti il diploma di scuola superiore e conosenze liguistiche, in particolare dell’inglese. L’annuncio è rivolto a persone con un’età compresa tra i 22 e i 29 anni. La persona in questione deve essere automunita. La proposta di contratto: tirocinioapprendistato ed orario tempo pieno. Chi fosse interessato dovrà rivolgersi al centro per l’impiego di Fermo. Di seguito i contatti.

Email: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it

Pec: regione.marche.centroimpiegofermo@emarche.it

Telefono: 0734212656 - 0734212670