Operatori a caccia di personale

Per il secondo anno consecutivo l’Acot (Associazione cuprense operatori turistici) e Cupra Mare Balneari, organizzano una giornata dedicata alla ricerca di personale per le figure: bar, cucina, sala, spiaggia, servizi reception amministrazione. L’iniziativa si terrà domani nella sala polivalente sul lungomare nord di Cupra dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 17. Professionisti o, comunque, addetti alle attività turistiche, potranno incontrare gli operatori di Cupra Marittima per conoscersi e stabilire un primo contatto per un eventuale rapporto di lavoro stagionale. L’iniziativa, infatti, ha come slogan "Sei alla ricerca di lavoro? Fatti conoscere". Un’iniziativa che nella prima edizione ha portato a buoni risultati sia per chi è in cerca di lavoro e sia per chi era alla ricerca di personale qualificato, di cui il settore del turismo ha bisogno in questo particolare momento storico.