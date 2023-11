Operatori sanitari e protezione civile, in arrivo una nuova elisuperficie

Tra le numerose e trasversali attività messe dall’amministrazione comunale di Montalto delle Marche, un posto di assoluto rilievo è riservato all’impegno per l’assistenza alla persona in ambito sanitario e sociale. In quest’ambito - dopo il rinnovo della farmacia comunale, avvenuto un anno fa, l’attenzione sempre altissima sulla residenza per anziani Galli, o le adesioni a progetti inter-comunali, come il protocollo 0-6 per la scuola dell’infanzia e l’istituzione dell’infermiere di comunità per le aree interne – sono in corso e in fase di finalizzazione i lavori per la realizzazione nel territorio di Montalto delle Marche di una elisuperficie da destinare a servizi sanitari eo di protezione civile. L’investimento previsto dal Comune ammonta è di 150 mila euro, con fondi PSR 2014-2020 destinati proprio al miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture. L’elisuperficie è di vitale importanza nell’entroterra.