Operatori socio-sanitari e segretaria per condomini

Solaria società cooperativa di Civitanova Marche, con sede di lavoro a Fermo, ricerca due operatori sociosanitari per struttura residenziale, con esperienza in ambito psichiatrico, automuniti. La proposta di contratto è a tempo determinato ed orario a tempo pieno per 36 ore settimanali su 3 turni (mattina pomeriggio e notte). Chi fosse interessato dovrà inviare il proprio curriculum vitae a sangirolamo@solariacoop.com. Per informazioni contattare il numero telefonico 0734.214001. Il centro per l’impiego di riferimento è quello di Fermo (centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it, telefono: 0734/212656 - 0734/212670). Monopolis srls, ammministrazione di condomini di Fermo, ricerca, invece, segreteria, anche senza esperienza, da inserire in tirocinio finalizzato all’assunzione, automunito L’orario di lavoro va dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Inviare il curriculum vitae a amministrazione@amministrazionimonopolis.it. Anche per questo annuncio il centro per l’impiego di riferimento è quello di Fermo.