Operatori, sorrisi a metà: "Però gli hotel chiudono"

La Bandiera Blu è un importante riconoscimento che da supporto ai concessionari di spiaggia e agli albergatori che possono "spendere" il vessillo nella loro promozione. "E’ un segno di riconoscimento per il lavoro che da sempre portiamo avanti come categoria – esordisce Giuseppe Ricci, presidente dei concessionari di spiaggia ITB Italia – La pulizia degli arenili è molto legata all’offerta e ai servizi erogati al turista. Siamo stati sempre all’avanguardia e talvolta abbiamo dovuto anche ingoiare qualche rospo, ma meritiamo il riconoscimento – poi Ricci si lancia in una battuta goliardica – Quando diventerò sindaco, la prima iniziativa che sarà fatta e che al momento della consegna del vessillo ci dovrà essere un concessionario di spiaggia insieme con un albergare, perché la Bandiera Blu viene data soprattutto per i servizi e noi possiamo vantarli. A San Benedetto tutti possono frequentare la spiaggia con tranquillità".

Di sicurezza parla Pietro Aureli, presidente "Cupramare Balneari". "Uno sforzo organizzativo dei servizi che sempre più mira alla sicurezza balneare e all’accoglienza delle diversità, iniziando con le sedie Job. Cupra su 28 concessioni ha 8 sedie per disabili. Questa estate aumenteremo da 4 a 7 i defibrillatori su tutto il territorio comunale. Abbiamo percorsi che accompagnano i bagnanti fino al bagnasciuga, distanze tra ombrelloni oltre le indicazioni di legge, servizio di salvataggio certificato e la certificazione di 7 stabilimenti balneari alla direttiva Iso 13009 che da le linee guida per la corretta gestione degli stabilimenti balneari verso i clienti".

Soddisfatti anche gli albergatori. Fausto Calabresi, che è presidente di Confcommercio della provincia di Ascoli afferma: "Siamo felici e non dobbiamo darla per scontata. Ogni anno un impegno che abbiamo come albergatori, migliorando gli impianti di sostenibilità ed efficientamento energetico, ma anche ristrutturazioni. Purtroppo San Benedetto ha perso diverse strutture ed è un trend che non inverte la tendenza. Abbiamo sempre più alberghi che chiudono o si rinnovano togliendo la ristorazione, perché troppo impegnativa e costosa. Si preferisce lavorare solo con le camere. Questo è un danno per l’immagine, poiché i turisti vengono anche per la gastronomia. Eravamo famosi per il buon mangiare e a prezzi giusti. Gli alberghi chiudono perché difficili da gestire a causa dei costi, ma anche il ricambio generazionale gioca la sua parte". Nicola Mozzoni, presidente degli albergatori evidenzia l’importanza della Bandiera Blu anche nell’offerta ai clienti. Quando ci chiamano per avere informazioni lo diciamo. I clienti potrebbero pensare a una scarsa qualità delle acque, mentre grazie alla Bandiera Blu e alla sua continuità, riusciamo a far capire meglio, soprattutto alle famiglie con bambini, che è il nostro target, che abbiamo un mare sicuro e servizi adeguati, cui le famiglie fanno molta attenzione".

ma. ie.