Operazione antidroga, 2 arresti. Sequestrati 70 grammi di cocaina

Due persone arrestate, 70 grammi di cocaina sequestrata unitamente a denaro contante e materiale per il confezionamento della droga, sono il bilancio di un’operazione anti droga condotta il 4 marzo dal personale del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto. In manette sono finiti due uomini uno di 44 anni e l’altro di 57. I due erano stati intercettati nella zona di viale De Gasperi, dove i poliziotti avevano notato un pregiudicato che in macchina si aggirava in quella zona. Gli agenti, in abiti civili, si sono appostati e poco dopo hanno visto il personaggio noto nell’ambito dello spaccio di stupefacenti, parcheggiare la vettura per poi entrare in un suv condotto da un altro uomo. I due hanno parlato per qualche attimo, poi vi è stato il blitz della polizia che ha sorpreso il conducente del Suv con 2.200 euro nascosti sotto una gamba e il pregiudicato con un involucro contenente 50 grammi di polvere bianca, che all’esito delle analisi eseguite dalla polizia scientifica è risultata cocaina. L’acquirente, inoltre, aveva sotto la cinta dei pantaloni dieci dosi termosaldate di cocaina per un totale di 10 grammi. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare nelle rispettive abitazioni. In casa del conducente del Suv sono stati trovati altri 17 grammi di cocaina con bilancino di precisione, mentre in casa dell’acquirente sono stati scovati altri 5 grammi della stessa sostanza stupefacente con altro bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento delle dosi. In totale la polizia ha posto sotto sequestro 70 grammi di coca. La Procura della Repubblica ha disposto gli arresti per entrambi, ai domiciliari. Per lo spacciatore, che godeva della misura alternativa alla detenzione per altri reati, si sono spalancate le porte del carcere di Marino del Tronto.

Marcello Iezzi