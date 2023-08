Operazione antidroga Scarcerato quarantenne

Scarcerato un albanese di 40 anni di Monteprandone. Ieri mattina il giudice Guendalina Buccella del tribunale dell’Aquila, sezione Riesame, ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Gianluca Di Feliciantonio del foro di Ascoli con la quale si chiedeva la scarcerazione di D.O., tratto in arresto nel corso di una maxi operazione di antidroga condotta dalla Polizia Giudiziaria ed effettuata dalla sezione antidroga della squadra mobile di Teramo in località Floriano di Campli il 23 novembre 2022 nel corso della quale erano stati sequestrati ingenti quantitativi di cocaina ed eroina. La vicenda aveva visto 20 persone coinvolte a vario titolo, di cui 8 arrestate in flagranza di reato. Un vero hub di smistamento, secondo la Questura di Teramo, gestito da un latitante albanese e sviluppato tra le provincia di Ascoli e quella teramana. La droga veniva nascosta in fusti in acciaio presenti nelle campagne circostanti. Secondo i fatti al detenuto in questione veniva contestato il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 73 comma 1 bis Dpr 3091990 perché tra loro i soggetti coinvolti detenevano - al di fuori dell’autorizzazione amministrativa di cui all’art.17 - sostanze stupefacenti del tipo cocaina per un quantitativo di 20 grammi circa, con principio attivo in grado di consentire di ricavare complessivamente 100 dosi medie e di eroina per un quantitativo di circa 16 chili lordi con principio attivo in grado di consentire di ricavare 91.829 dosi.