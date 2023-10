’Operazione nebbia’: 80 anni dopo

Ieri pomeriggio, a Martinsicuro, nella sala dell’Ecomuseo, è stata ricordata l’eroica impresa compiuta il 4 e il 5 ottobre di 80 anni fa dal capitano di lungo corso Giovanni Nebbia, autore della storica impresa che viene ricordata come ’Operazione Nebbia’. All’epoca, era il 1943, il Nebbia, guardiamarina di complemento, seppe che il 5 ottobre, alle 7 di mattina sarebbero arrivati i tedeschi nel porto di San Benedetto per impadronirsi dell’intera flottiglia peschereccia, così riuscì a convincere, l’allora sotto tenente dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, comandante della stazione di San Benedetto, della validità di un’azione che sentiva di poter compiere per salvare i natanti. All’una di notte, a fanali spenti, eludendo la sorveglianza dei tedeschi, fece uscire dal porto i pescherecci, 16 dei 20 presenti, imbarcando anche i familiari dell’equipaggio per paura di rappresaglie. Finsero di dirigersi verso Lissa, ma poi puntarono verso porti dell’Italia liberata. "Alle ore 10 del 5 ottobre, in vista delle Tremiti, ritenendo ormai superata la zona pericolosa, i pescherecci si sparpagliarono, tre di essi, compreso quello sul quale ero imbarcato – scrisse il Nebbia al maggiore Italo Postiglione, comandante delle Bande Patrioti – si diressero su Manfredonia, altri verso Termoli. Seppi in seguito che non erano potuti entrare in quel porto perché infuriava ancora la battaglia e quindi erano stati costretti a poggiare su Vieste, qualche altro verso l’ancoraggio delle Tremiti, ma tutti giunsero a destinazione felicemente in salvo". Il giorno successivo, radio "Italia libera" trasmise da Bari il seguente messaggio: "operazione Nebbia giunta a buon fine". Ieri la figlia di Giovanni Nebbia, professoressa Annelise, ha ricordato l’impresa compiuta dal padre a Martinsicuro, venerdì è stata inviata al teatro di Porto San Giorgio, presente anche il comune di Fermo. A San Benedetto, niente.

Marcello Iezzi