Opere d’arte sparite dalle chiese. Due assoluzioni per i furti del 2020

E’ terminato con due assoluzioni il processo che ruotava su furti avvenuti in alcune chiese di Ascoli nell’estate 2020, quando sparirono parecchie opere d’arte sacra. Fu don Angelo Ciancotti a sporgere denuncia accorgendosi di quanto mancava nelle chiese e successivamente don Elio Nevigari allegò l’elenco dei beni ecclesiastici asportati. Erano tre le persone indagate, un ex sacerdote della chiesa della Madonna del Carmine, un ascolano e un romano, appassionati d’arte che avrebbero ricevuto quanto sparito. Antonio Longo, 49 anni originario di Brindisi, è l’ex parroco ed era accusato di appropriazione indebita ed è stato giudicato in separata sede. Nel processo celebrato con rito ordinario erano accusati di ricettazione Annibale Collecchia 71 anni di Ascoli, difeso dagli avvocati Raffaele e Alessio Giammarino, e Dario De Martinis, 68enne di Roma difeso dall’avvocato Vitaliano Buonfiglio.

Il giudice del tribunale di Ascoli Angela Miccoli ha assolto entrambi, nonostante la richiesta dell’accusa che fossero condannati a due anni di reclusione ognuno. Il giudice ha accolto la tesi difensiva degli avvocati Giammarino che sosteneva la buona fede del Collecchia in quanto i beni gli erano stati ceduti da un prete ancora in servizio all’epoca dei fatti. L’ex sacerdote ora ridotto allo stato laico e impegnato come volontario nel settore sanitario era giunto ad Ascoli quando era vescovo Giovanni D’Ercole, dimessosi a ottobre 2020. Aveva accolto lui Longo che proveniva dalla diocesi di Oria, dove era entrato in rotta di collisione col vescovo; lo aveva nominato responsabile della casa diocesana per l’accoglienza di persone in difficoltà annessa a quella Curia vescovile. Longo ha confessato di essersi appropriato delle opere d’arte poiché viveva un momento di difficoltà. Attraverso l’avvocato Tommaso Pietropaolo ha chiesto al tribunale di Ascoli di essere ammesso al programma dell’Upea riguardante i lavori di pubblica utilità. Un modo per pagare la sua colpa, per la quale si è detto pentito anche contribuendo a far ritrovare gran parte di quanto aveva portato via di soppiatto dalla chiesa ascolana, per un valore complessivo stimato in 45mila euro: tra questi, statue, una pisside d’argento, 4 calici d’argento, ostensori, candelieri un quadro di Nicola Monti raffigurante l’estasi di San Giovanni, un dipinto, olio su tela, di Gesù attribuito a Dino Ferrari e altro.

Peppe Ercoli