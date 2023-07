Opere pubbliche, ecco nuove risorse

Opere pubbliche, si prevede un autunno ricco di sorprese in riviera: l’amministrazione comunale infatti avrebbe trovato risorse per circa 2,2 milioni, che verranno messe a bilancio per finanziare interventi nelle più importanti piazze della città. Il primo stanziamento, in via prioritaria, dovrebbe essere destinato per i sottoservizi di piazza San Pio X, lavoro che spetta all’ente come parte dell’accordo stipulato nell’alveo dell’omonimo piano particolareggiato di zona. Quindi il quartiere Marina di Sotto, nel prossimo futuro, potrebbe vedere realizzata, dopo 40 anni di attesa, la famigerata piazza di fronte alla parrocchia. E poi? Poi ci sono le altre piazze, la cui riqualificazione è rimasta in sospeso per tanto tempo: l’opera prioritaria, in tal senso, è quella da fare in piazza Montebello, il cui restyling veniva stralciato, alcuni mesi fa, dal programma triennale opere pubbliche. L’idea, in questo caso, sarebbe di rimettere in sesto la superficie, magari realizzandovi un manufatto commerciale: non un mercato al coperto, come quello smantellato anni fa, ma piuttosto un volume per la vendita e somministrazione di tipicità enogastronomiche. Un’altra possibilità sarebbe quindi offerta dal vecchio progetto steso con la supervisione dell’ex dirigente ai lavori pubblici, Farnush Davarpanah: un elaborato ben più semplice, che includeva la ripavimentazione in pietra, la piantumazione di essenze arboree e l’inserimento di panchine.

Ma la riqualificazione di piazza Montebello fa parte di un discorso molto più ampio, che coinvolge anche via Palermo, ovvero la strada che collega la piazza alla stazione centrale. Si potrebbe quindi metterne a posto la scalinata, con l’idea di rivitalizzare un tracciato caduto nel dimenticatoio, in modo da armonizzare il passaggio dall’area che ospita il mercato allo scalo ferroviario. Ecco che però sorge un problema. Cosa fare di via Montebello? Il comune potrebbe chiuderla ed inglobarla alla piazza, ma a quel punto si perderebbe un considerevole numero di parcheggi. Per recuperare gli stalli auto, se ne potrebbero mettere di nuovi in piazza San Giovanni Battista, magari al posto dei parcheggi riservati ai mezzi pubblici. A seguire, il comune potrebbe realizzare interventi, meno onerosi, in piazza Ancona e piazza Pazienza, oppure in piazza Dante: in questo caso, però, sarà necessario valutare la fattibilità sondando il sottosuolo del Paese Alto. Infine, si farà della manutenzione in piazza Cristo Re. Lo stanziamento verrà messo in bilancio con il prossimo Documento unico di programmazione (Dup).

Giuseppe Di Marco