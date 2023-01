Opere pubbliche per 14 milioni

Nel documento "Cantiere Grottammare, con cui gli amministratori hanno presentato le opere pubbliche completate, quelle in corso e quelle già finanziate in attesa di appalto, per un totale di 14 milioni di euro, c’è anche un interessante Focus sulle scuole cittadine. Iniziamo dalla messa in sicurezza sismica del plesso "Speranza" dove, dopo la sostituzione del tetto di cemento con uno di legno, il secondo intervento in corso interessa il potenziamento dei solai sull’ala est.

Due interventi per 2,5 milioni di euro per rendere più sicuro e funzionale lo storico edificio scolastico. Per la messa in sicurezza antincendio dei plessi "Ischia", "Toscanini" e "Ascolani" sono stati spesi 180.000 euro, fondi del Ministero dell’Istruzione. Ci sono poi i lavori finanziati e pronti a partire. Nel plesso della scuola di via "Toscanini" sarà realizzata una nuova mensa finanziata per 720 mila euro con il Pnrr, i cui lavori dovranno terminare entro il 2026. Vi è poi la messa in sicurezza del plesso scolastico di zona "Ischia" per i cui lavori saranno spesi 975 mila euro di cui 625 del Pnrr e 350 da fondi comunali.

Sarà potenziato lo standard di sicurezza attraverso il consolidamento strutturale ed efficientamento energetico. Per la messa in sicurezza e il miglioramento funzionale del plesso di zona "Ascolani" sono previsti costi di 1.100.000 euro del Ministero dell’Istruzione: fine lavori 2026. Sarà eseguito il consolidamento della struttura con fibra di carbonio e l’ammodernamento e il potenziamento degli impianti tecnici.

Infine vi è la realizzazione dell’asilo nido da 50 posti destinato ad accogliere i bambini della zona "Ischia" e della confinante zona "Ascolani". Ottenuti finanziamenti per 1.152.000 euro. Fin qui siamo nella più completa concretezza, poiché si tratta di opere già finite e di opere già finanziate che attendono l’avvio dei lavori. Ci sono poi progetti pronti ed approvati per circa 10 milioni, per i quali l’amministrazione comunale è a "caccia" di finanziamenti. Riguardano la costruzione della Palestra per la scuola "Speranza" (808.000 euro); la messa in sicurezza del plesso "Toscanini" (3.600.560); la riqualificazione architettonica e funzionale della palestra di via "Toscanini" (896.000); la riqualificazione del plesso di via "Battisti" (2.005.920 euro: la sopraelevazione del plesso di zona "Ischia" (740.000), la nuova cucina e mensa centralizzata nella scuola "Ascolani" (636.000). Marcello Iezzi