Opere pubbliche, tensione durante l’assemblea

Il sindaco di Massignano Massimo Romani ha tenuto un’assemblea pubblica per relazionare la cittadinanza su una lunga lista di lavori e attività svolte e il programma dei lavori da realizzare. Ha parlato di nuovo volto per Marina Massignano, di strade e viabilità, di Villa Santi ove realizzare una struttura polivalente, di scuola, energia pulita, illuminazione smart, di videosorveglianza e così via. E’ stata però un’assemblea piuttosto animata durante la quale gli esponenti della minoranza, come Michele Silla di ‘Partecipazione’, fanno notare che: "Molte opere sono tuttora incompiute: dal parco verde a Marina, all’area verde di Villa Santi, fino alla sistemazione della strada franata in via Fontane". A far partire la serata in salita, però, è stata la decisione del sindaco che ha negato la possibilità di eseguire la ripresa video dell’assemblea, richiesta tramite Pec dal consigliere Silla e questo ha accentuato gli attriti. Nel corso dell’assemblea, alcuni cittadini sono intervenuti anche per esprimere alcune preoccupazioni per l’assenza di una pianificazione urbanistica della fascia costiera attraversata dalla pista ciclo pedonale e la mancanza di una pensilina per la fermata dei pullman lungo la Nazionale.