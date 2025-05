Opposizione all’attacco: "È lui quello che divide"

Non si è fatta attendere la risposta della minoranza ascolana. "Le forze di opposizione – scrivono in una nota – condannano con fermezza il comportamento del sindaco Fioravanti che, ancora una volta, ha scelto di strumentalizzare politicamente un fatto grave e delicato, pur di alimentare una campagna elettorale permanente, senza rispondere nel merito dell’interrogazione presentata dai gruppi di minoranza sull’operato della polizia municipale lo scorso 25 aprile. Anziché assumersi le proprie responsabilità istituzionali, il sindaco ha preferito scaricare ogni responsabilità sugli agenti, fuggendo da un confronto politico serio e cercando rifugio nel solito copione del vittimismo. Non a caso, ’casualmente’, è comparsa un’interrogazione da parte della maggioranza, costruita ad arte per provare a generare confusione e capovolgere la realtà. Un tentativo maldestro, che però non ha funzionato, nonostante i numerosi escamotage messi in campo per evitare la discussione delle nostre legittime richieste. Il primo cittadino confonde sistematicamente la critica politica – sacrosanta e doverosa – con l’attacco personale, mistificando i ruoli istituzionali. La verità è che quanto accaduto il 25 aprile dimostra un grave cortocircuito comunicativo tra la polizia municipale e la Questura. Se invece di interventi discutibili, con modalità e toni inappropriati, si fosse instaurato un dialogo chiarificatore con le forze dell’ordine statali intervenute, oggi non ci troveremmo in questa situazione. Il vero fomentatore di divisioni in città è proprio il sindaco, che in ogni occasione cerca un nemico da attaccare, pur di evitare di affrontare i veri problemi di Ascoli".

Toni accesi, nel consiglio comunale di ieri, anche sugli altri argomenti all’ordine del giorno. Ad esempio, in merito all’interrogazione presentata dalla minoranza per l’attivazione di un servizio di supporto psicologico di base per la popolazione ascolana. Il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni ha riepilogato tutti gli interventi attuati dal Comune per sostenere le persone in difficoltà, ribadendo come a breve saranno a disposizione dell’ambito territoriale anche due nuovi psicologi e due pedagogisti. La sua risposta, però, è stata considerata lunga e insoddisfacente da parte dei consiglieri democratici Francesco Ameli e Angelo Procaccini, tanto da scatenare istanti di grande tensione che hanno coinvolto pure il presidente del consiglio Alessandro Bono. Sempre durante il consiglio, poi, il sindaco Marco Fioravanti ha annunciato un finanziamento di 80mila euro dal Ministero dello Sport per promuovere la mobilità ciclistica e il cicloturismo.