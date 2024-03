Opposizione ancora all’attacco:: "La maggioranza è spocchiosa"

E’ da tempo che i partiti di minoranza al comune di Grottammare, mal digeriscono l’eccessivo spazio concesso ai consiglieri delegati. Vi era stata un’alzata di scudi qualche mese fa, ma la situazione non è affatto cambiata, anzi, adesso rispondono anche alle interrogazioni poste al sindaco. I membri di minoranza si sentono privati del loro ruolo quando a rispondere non è il primo cittadino o al massimo un assessore. La nuova "accusa" arriva dai consiglieri di Fratelli d’Italia, Raffaele Rossi e Tiziana Stampatori: "Un sindaco non all’altezza del ruolo con una Giunta evanescente e politicamente irrilevante, sostenuto da un’orda di consiglieri di maggioranza che agisce in modo irriverente e irregolare nei confronti dei colleghi dell’opposizione – tuonano e due consiglieri di minoranza - Una maggioranza talmente spocchiosa da dare per scontato che tutto quello che viene dalla minoranza sia strumentale e sbagliato, senza neanche concedere il beneficio del dubbio. Questo atteggiamento ha un nome, sin dai tempi degli antichi greci: hybris, cioè tracotanza. Nella seduta del consiglio comunale per l’ennesima volta si è calpestata la democrazia. Nonostante le proteste provenienti dai banchi dell’opposizione, è stato un consigliere comunale a rispondere a un’interrogazione formulata da un collega di minoranza, in piena violazione del regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari – affermano Rossi e Stampatori - Insomma questa farsa del consigliere delegato "alla grottammarese" è sfuggita di mano e oggi, ancora un volta, infrange regolamenti e uccide il buonsenso. Inizialmente usata dal sindaco Rocchi per dare un contentino ai suoi consiglieri, è sfociata in una sistematica, grossolana e inaccettabile violazione della regole.

Marcello Iezzi