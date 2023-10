Ora il centrodestra solleva il caso: "Sopraggiunta disparità di genere"

Le dimissioni dell’ex assessore Lina Lazzari continuano ad agitare le acque della minoranza. A protestare, questa volta, è il gruppo di centrodestra, che lamenta la sopraggiunta disparità di genere nel gruppo assessorile. A dire la sua è l’ex assessora al sociale Emanuela Carboni, che intende porre la questione all’attenzione della regione Marche. "Il sindaco ha trattenuto a sé le deleghe della Lazzari – spiega la consigliera di San Benedetto Protagonista – e quindi ora, in giunta, non è garantito il rispetto delle quote rosa. È un copione che abbiamo già visto per il nucleo di valutazione, e non possiamo tollerarlo. In una pubblica amministrazione si dovrebbero evitare atteggiamenti maschilisti: occorre riequilibrare l’esecutivo, inserendo una figura femminile. Contatterò la commissione regionale per le pari opportunità, nella persona della dottoressa Antonietta Lupi, già presidente della commissione provinciale. Ad oggi, tra l’altro, pare che le deleghe debbano restare al sindaco fino a fine anno, e mi sembra che questo sia un lasso di tempo piuttosto considerevole". A dare manforte alla Carboni è anche l’ex sindaco Pasqualino Piunti, che sottolinea come "la casella vada riempita, nel rispetto delle norme istituzionali".

Il centrodestra, peraltro, interviene anche nel merito delle dimissioni, considerate l’ennesimo fallimento dell’amministrazione. Un’amministrazione che, dopo l’addio dei due De Vecchis e Barlocci, continua a perdere pezzi. "Fino a ieri il sindaco deve aver scherzato – scrivono congiuntamente Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e San Benedetto Protagonista - dichiarando ai quattro venti che la città si sarebbe svegliata da un torpore che durava da anni. In realtà la fuoriuscita dell’assessore alla cultura dalla sua giunta non è altro che una presa d’atto del fallimento delle politiche culturali portate avanti in quasi un biennio di consiliatura. Perché è noto che la decisione debba essere sostenuta da una motivazione che, ad oggi, appare alquanto lacunosa. Quali sarebbero i motivi reali? Dalle dichiarazioni della Lazzari risulta evidente che la sfiducia di sei consiglieri è soprattutto nei confronti delle scelte del sindaco: la coperta è corta e l’amministrazione si regge su un numero misero di consensi consiliari. Per governare una città sono necessarie serietà e competenze, invece stiamo assistendo al valzer di incompetenza ed inaffidabilità". La questione della Lazzari, peraltro, dovrebbe finire sulle scrivanie della Prefettura e del Tar delle Marche.

Giuseppe Di Marco