"Ora impegni concreti per piazza Cristo Re"

"Piazza Cristo Re deve essere ristrutturata e il quartiere deve tornare ad essere un punto di riferimento per tutta Porto d’Ascoli. A breve chiederemo un incontro in comune affinché vengano presi impegni concreti per la riqualificazione di questa importante zona". Parole di Elio Core, che da anni esorta l’amministrazione di Viale De Gasperi a mettere le latitudini sud della città in cima alla lista di priorità. "Come è stato detto nell’ultima assemblea – continua il presidente di comitato di quartiere – il problema principale è il reperimento dei fondi necessari a concretizzare il progetto. Servirebbero, in tal senso, tra i 500mila e i 600mila euro. Quindi chiederemo al vertice dell’amministrazione comunale di inserire questa iniziativa nel programma triennale dei lavori pubblici e di prevedere specifiche risorse nel prossimo bilancio". La sensazione è che ci sia bisogno di decisioni importanti nel breve periodo. "Porto d’Ascoli Centro non può continuare così – aggiunge Core – con la sua popolazione rappresenta il cuore di San Benedetto e però, contemporaneamente, si sta trasformando in un quartiere dormitorio. È necessario invertire questa tendenza e rimettere il quartiere al centro delle attività cittadine".

Gli uffici starebbero già lavorando ad un progetto di riqualificazione, che include la ripavimentazione della piazza e l’inserimento di isole verdi, con la possibilità di dedicare alcuni spazi ai giochi per i più piccoli. Restyling che riveste un ruolo importantissimo considerando che l’idea sarebbe di riportare il mercato del sabato in piazza Cristo Re. "Quel mercato è nato lì e lì dovrebbe tornare – afferma Core – Spostando questo genere di attività da via Toti alla sua location originaria, la piazza riacquisterà una funzione e tornerà a rappresentare un punto di riferimento per i portodascolani e non solo. Una cosa è certa: nello stato attuale quella superficie non può rimanere. Non è frequentata da nessuno e non è attrattiva per le attività commerciali". Il comitato sogna in grande: "Per completare questo progetto, si potrebbe realizzare un’isola pedonale in via Damiano Chiesa, per creare un tutt’uno con la parrocchia, sul modello di piazza Nardone e la chiesa della Madonna della Marina". Nell’incontro, il comitato tornerà a chiedere lumi sul sottopassaggio di via Mare, infrastruttura che tutta Porto d’Ascoli chiede di ammodernare, allargando la carreggiata e migliorando il passaggio per pedoni e ciclisti. Opera per la quale sarebbero necessari più di 10 milioni.

Giuseppe Di Marco