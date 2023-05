Ora la pioggia fa paura Fiumi sorvegliati speciali e alberi ad alto fusto a rischio caduta

Allerta meteo, corsi d’acqua osservati speciali, e a San Benedetto un allarme per la tenuta delle piante ad alto fusto. Ieri mattina, a seguito della pioggia caduta durante la notte fra lunedì e martedì, era scattato l’allarme per il superamento idrometrico "significativo" del torrente Menocchia, allarme che è subito rientrato. Nell’entroterra i comuni sono impegnati nel monitoraggio del territorio, ma non si evidenziano particolari criticità. Dicevamo delle piante che continuano a crollare nell’abitato di San Benedetto e nella particolarità in via Gino Moretti, dove nella notte di martedì un altro pino, del filare che costeggia la pista ciclabile, è caduto, questa volta nel tratto già completato tra viale De Gasperi e via Toscana, danneggiando un’auto in sosta e parte del parapetto della protezione del percorso pedonale.

Il personale del Comune si è immediatamente attivato per la messa in sicurezza dell’area. L’albero è stato tagliato e rimosso ed è stato possibile constatare che, come quello caduto a marzo, non aveva un apparato radicale adeguato alle sue dimensioni. "Dopo l’episodio dello scorso marzo – spiega il direttore del Servizio comunale Aree Verdi Lanfranco Cameli – ci attivammo chiedendo una perizia sulla stabilità del filare di pini del tratto su cui insiste il cantiere del nuovo tratto di pista ciclabile. Nei giorni scorsi abbiamo chiesto di estendere la valutazione anche ai pini del tratto che va da viale De Gasperi a via Toscana. A breve avremo il responso e decideremo come procedere avendo come obiettivo prioritario la tutela della pubblica incolumità". Nell’immediato entroterra, invece, il neo riconfermato sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini, con il personale del Comune, ieri mattina ha eseguito una ricognizione sulla viabilità, dati i danni che si erano registrati durante l’ondata di maltempo, con pioggia e grandine, registrata la sera di venerdì scorso, con notevoli conseguenze per le coltivazioni: tanto che il Comune ha chiesto lo stato di calamità. Con un intervento di somma urgenza il sindaco ha attivato i lavori di ripristino delle strade danneggiate da piccoli smottamenti, in contrada Canali, Case rosse, Sant’Egidio.

Marcello Iezzi