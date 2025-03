"Ora la recinzione per chiudere il pennello"

Al pennello urge un intervento definitivo: è questo l’auspicio che sottende la domanda di attualità protocollata da Emanuela Carboni, con cui la consigliera chiede di conoscere lo stato dell’arte sulla perimetrazione da fare attorno all’area, lungo la quale, spesso, transitano bagnanti e turisti. "Il pennello – sottolinea Carboni – nonostante i divieti di accesso e balneazione, è stato spesso utilizzato come trampolino per tuffi, pericolosi a causa della presenza di scogli sommersi dall’acqua e per il formarsi di forti correnti nel tratto di mare adiacente".

Nella domanda di attualità viene ricordato che "in aggiunta al divieto di balneazione imposto dalla Guardia Costiera, lo scorso 2 agosto il sindaco emise un’ordinanza con cui vietava l’accesso e lo stazionamento dei bagnanti nella spiaggia libera attorno al pennello. Ordinanza purtroppo non rispettata perché la suddetta spiaggia ha continuato ad essere spesso affollata fino al termine della stagione estiva". Stagione che, va ricordato, scatterà fra un centinaio di giorni. Pertanto Carboni domanda "se l’amministrazione abbia programmato la realizzazione di una recinzione richiesta già dal 2021 dalla Capitaneria di Porto, trattandosi di un intervento abbastanza complesso quanto necessario". Infine, la consigliera chiede a sindaco e giunta "come si intenda, in ogni caso, interdire l’accesso al pennello e al contempo garantire la fruibilità della spiaggia libera circostante".

L’area attorno all’Albula diventa, insomma, sempre più strategica. Va ricordato che il comune ha avviato un iter progettuale che pone al centro la riqualificazione dell’alveo del torrente. L’amministrazione, inoltre, intende prendere in concessione il giardino ‘Nuttate de lune’ per farvi un percorso culturale, e sta valutando la possibilità di acquisire l’ex Galoppatoio, cosicché possa generare un’ampia terrazza sul mare. Dall’altro lato del pennello c’è il lungomare e i quattro chilometri di spiaggia sambenedettese: anch’essi attendono risposte, dato che il futuro del demanio marittimo è in cima all’agenda politica del governo.

Proprio questo pomeriggio, a Roma, si terrà un incontro fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e numerose associazioni di categoria in rappresentanza dei balneari. A partecipare, per San Benedetto, sarà anche il presidente Itb e titolare dello chalet ‘Stella Marina’ Giuseppe Ricci. Il rendez vous metterà al centro lo spinoso tema degli indennizzi da riconoscere ai concessionari uscenti nel momento di una nuova aggiudicazione.

Giuseppe Di Marco