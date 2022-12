"Ora più alberghi di 4 o 5 stelle"

Numeri importanti per il turismo. "È stato fatto un lavoro impressionante su questo aspetto – sostiene Fioravanti –. Il piano marketing di due anni fa ha portato ottimi frutti. Dopo il marketing ora abbiamo intenzione di lavorare sull’accoglienza formando operatori e un adeguato sistema volto ad accogliere i visitatori. Abbiamo puntato molto sia sul turismo sportivo che su quello culturale. Con l’inaugurazione del parco avventura abbiamo creato il più grande parco del centro Italia. Va detto che molte persone non si spostano soltanto per ammirare le bellezze ma anche per le iniziative e gli eventi offerti. Mi riferisco ad Asculum, La Milanesiana, Controvento, il festival del fumetto. I teatri sono stati gremiti in varie occasioni. Quello che ci preme è realizzare più alberghi di qualità a 4 o 5 stelle".