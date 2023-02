Ora si riparte dopo la pandemia: ecco i carri allegorici di Comunanza

Un programma meno articolato rispetto al passato, ma ciò che conta è che ci si possa tornare a divertire, dopo due lunghi anni condizionati dalla pandemia legata al covid e da tante altre difficoltà. Anche Comunanza è pronta a festeggiare il Carnevale e torna la tradizionale sfilata dei carri allegorici lungo le vie del paese. Il programma ufficiale dell’edizione 2023, la prima nell’era post coronavirus, si concentrerà tutto nella giornata di domenica, ma tanto basta per far tornare il sorriso alla popolazione, offrendo a tutti i comunanzesi una bella opportunità per stare insieme, divertirsi e prendersi poco sul serio. Il Carnevale è stato organizzato da ‘Comunanza Eventi’, ovvero l’associazione che raggruppa numerosi titolari di attività commerciali del paese, in collaborazione ovviamente con la Pro Loco e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alvaro Cesaroni.

La giornata di domenica, appunto, si aprirà con il momento più atteso, ovvero la caratteristica sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati per le vie cittadine. La festa coinvolgerà persone di tutte le età, visto che ci saranno alcuni gruppi composti prevalentemente da bambini e ragazzi, mentre altri formati dagli adulti. Il corteo carnevalesco partirà intorno alle 14 da piazza delle Terme Romane. Poi, i carri e i gruppi mascherati passeranno in via Trieste, viale Dante, viale Ascoli, via Pascali e piazza Garibaldi. Qui, di fatto, si concluderà la sfilata con un altro momento decisamente coinvolgente, visto che verranno offerte le frappe, i tradizionali dolci carnascialeschi, a tutti coloro che parteciperanno. Successivamente, una volta terminato il corteo dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, i quali durante il loro passaggio non mancheranno di coinvolgere il pubblico nelle proprie gag, la serata proseguirà con una vera e propria festa in piazza. La musica e l’animazione saranno a cura di ‘Jako Dj’ e di ‘Ubby Dj’. Questi, nei loro dj set, faranno scatenare e ballare tutti i partecipanti fino a tarda notte. Ovviamente, l’ingresso è libero e sicuramente, al Carnevale di Comunanza, uno tra i più belli di tutto il Piceno, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Per una tradizione che, nonostante il terremoto e il Covid, continua ad essere tramandata di generazione in generazione.

Matteo Porfiri