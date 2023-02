"Almeno la questione si è spostata su un tavolo nazionale nel quale è coinvolta la Regione". Così si è espresso il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini, che da sempre segue con attenzione il problema dei cantieri in A 14, partecipando anche a più tavoli tecnici con la Prefettura. "A seguito dell’incidente in cui il 14 gennaio perse la vita l’automobilista di Porto S. Elpidio, avevo evidenziato la necessità che questo problema fosse affrontato sul altri tavoli, poiché non era alla portata dei territori locali. I risultati dell’incontro, da come li ho appresi a mezzo stampa, coincidono in larga parte con le indicazioni che negli ultimi anni erano già emerse dai tavoli convocati in Prefettura, ovvero la necessità che i lavori siano svolti potenziando la sicurezza e riducendo l’impatto dei cantieri. Mi auguro che l’impegno del Ministero e delle due Regioni raggiungano obbiettivi più incisivi".