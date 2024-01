"Ora studio, altre le priorità"

La questione tocca la genZ a pieno, e così, intervistati, i giovani ascolani fanno presente i problemi. Noa ha 20 anni e due anni fa, per continuare gli studi, si è spostata a Milano. Ora vive lì da fuori sede e afferma che quello è il motivo per il quale non ha ancora la patente.

Noa, come mai non ha ancora la patente?

"Non ho la patente perché, vivendo a Milano, ho la possibilità di muovermi con i vari mezzi, ed avendo anche l’opportunità di prendere il taxi quando e se necessario, non ritengo una necessità per me l’avere la patente. Inoltre anche se dovessi averla dovrei acquistare e portare qui una macchina da poter utilizzare, o usare quelle a noleggio: una spesa che non credo sia poi cosi necessaria".

Ha scelto di non averla o sta ancora tentando di superare i test?

"No, vorrei averla, finite le superiori avevo anche provato a prenderla iscrivendomi a scuola guida e iniziando a studiare, ma poi con l’estate e l’inizio dell’Università ho completamente abbandonato il tutto. Come ho già detto, non è una priorità. Magari, quando tornerò ad Ascoli dopo gli studi avrò modo di riprovarci".

Quindi, come provvede ai suoi spostamenti quando è in città?

"A Milano mezzi o qualche amico che spesso si propone di riaccompagnarmi a casa quando siamo fuori la sera. Quando sono ad Ascoli invece ho la famiglia e gli amici che mi aiutano e sono molto disponibili".