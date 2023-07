Orari Estivi per l'Infermiere di Comunità a Offida

Il servizio dell’infermiere di comunità, ad Offida, osserverà nuovi orari nel periodo estivo: fino al 30 settembre, l’attività, che si svolge nella Casa della Salute, in Via Garibaldi, va dal martedì e al giovedì ma è temporaneamente concentrata dalle 8 alle ore 11. L’infermiere di comunità si occupa di promozione della salute e di una corretta alimentazione e dell’attività fisica; attività di prevenzione mediante vaccinazioni (influenzale, covid, pneumococco, zooster); monitoraggio dei percorsi e di presa in carico e di continuità assistenziale; intercettazione precoce dei bisogni infermieristici negli assistiti anche su segnalazione del medico di medicina generale; ambulatorio infermieristico per medicazioni somministrazione farmaci controlli pressori cambi catetere in pazienti deambulanti; formazione e supporto dei care-giver per pazienti con patologie croniche o demenza; spirometrie ed emogasanalisi previa attivazione da parte del medico di base o specialista; telecardiologia, promozione tra i cittadini di screening oncologici, sensibilizzazione alla prevenzione cardiovascolare.