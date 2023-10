Orario allungato per gli asili

Il Comune di Monteprandone attiva il servizio di prolungamento dell’orario scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia. Si tratta di un servizio socio-educativo ad integrazione dell’attività didattica, che copre l’arco di due ore dal termine del normale orario, consentendo così ai bambini di rimanere nell’ambiente scolastico, svolgendo attività di varia natura (didattica, ludica), sotto la guida di operatori professionisti. Il servizio di post scuola è erogato secondo il calendario scolastico, a partire dal 30 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18, presso la scuola dell’Infanzia di via Colle Gioioso. Il servizio trasporto è a carico delle famiglie. Gli utenti compartecipano al corso del servizio in € 50,00 mensili. La domanda deve essere presentata esclusivamente on line, scaricando il modulo dal sito del Comune entro il 26 ottobre, oppure entro il 15 di ogni mese per usufruire del servizio dal mese successivo.