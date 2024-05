Oratorio della Madonna del Sole,. Capodacqua pronta alla rinascita

Sono giorni di grande speranza per Capodacqua, frazione di Arquata, che ha subito danni devastanti dalle scosse di terremoto del 2016, come tutte le altre località all’ombra del Vettore. A quasi otto anni dal sisma, l’Oratorio della Madonna del Sole sta riprendendo la sua forma originale grazie all’impegno della Soprintendenza delle Marche, del Fai e del team della Piacenti Spa, un’azienda di Prato specializzata nel recupero delle opere d’arte, che sta portando avanti il complesso restauro. Le scosse telluriche avevano gravemente lesionato l’oratorio, ma grazie al lavoro meticoloso e professionale del team Piacenti è stata rimontata una moderna struttura in ferro come basamento del campanile in pietra, crollato nel 2016. La comunità di Capodacqua, sempre molto attenta alle vicissitudini del loro martoriato paese, non vede l’ora che le campane tornino a suonare come nei tempi felici. Questo importante passo in avanti fa sperare che presto il tempio della Madonna del Sole tornerà a splendere in tutta la sua bellezza, accogliendo fedeli e turisti.