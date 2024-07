Oratorio di Santa Maria del Sole: al lavoro per il recupero completo

Proseguono i lavori sul piccolo Oratorio di Santa Maria del Sole a Capodacqua, frazione di Arquata, scelto dal Fai a seguito del terremoto del 2016 per essere recuperato e restituito alla comunità, in uno dei centri più colpiti dal sisma. Proprio il Fai ha fatto il punto sullo stato dell’arte dell’intervento che è in fase di conclusione dopo i lavori eseguiti dall’impresa Piacenti, diretti dall’architetto Bellesi della Soprintendenza Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, e supervisionati dall’Ufficio Restauri e conservazione del Fai. All’esterno si è conclusa da poco la ricostruzione della sacrestia e del campanile, entrambi crollati dopo la seconda scossa di terremoto nell’ottobre del 2016. I conci di pietra, di varia grandezza e misura, sono stati conservati in un deposito a fianco all’Oratorio e catalogati, per poter essere riutilizzati a seguire. Una buona parte è stata usata per ricostruire le murature della sacrestia, e una parte sarà ricollocata sul campanile per ricostruire delle fasce marcapiano. Parallelamente si sta lavorando alla messa in sicurezza e al restauro dei 55 mq di affreschi conservati al suo interno, un ciclo di dipinti murali del XVI secolo realizzati da mani diverse, presumibilmente – almeno in una prima fase – sotto la supervisione di Cola d’Amatrice. "Il lavoro – spiegano dal Fai – ha richiesto un efficace coordinamento fra la squadra dei restauratori di materiali lapidei ed edili all’esterno e la squadra dei restauratori dei dipinti murali all’interno, estremamente degradati a causa del terremoto". In seguito alle due forti scosse che hanno colpito l’Oratorio, i dipinti si sono fessurati, molte parti si sono distaccate e tanti frammenti sono caduti dal paramento murario. Le porzioni che erano solo parzialmente distaccate sono state fin da subito ricollocate in situ grazie all’utilizzo di bendaggi provvisori; i frammenti delle pitture caduti, invece, sono stati raccolti tempestivamente dagli archeologi e collocati in 24 cassette, conservate in Soprintendenza. All’inizio dei lavori queste sono poi state consegnate all’impresa, che le ha trasportate in laboratorio a Prato, dove una squadra di restauratori specializzati, che aveva precedentemente realizzato una campagna fotografica degli affreschi e un’accurata mappatura del degrado, ha iniziato a effettuare il paziente lavoro di riconoscimento dei frammenti, e a studiarne la ricollocazione. Attraverso le foto e la stampa dell’immagine dell’affresco in dimensioni reali, i restauratori stanno individuando l’esatta collocazione di ogni frammento. I dipinti sono così ricomposti e fissati sopra a dei pannelli di supporto, che vengono infine trasportati nell’Oratorio.