Orchestra e coro della Luciani protagonisti in ’Momenti musicali’

Si è svolto il 7 giugno presso il Palafolli di Ascoli il concerto ’Momenti musicali’ dell’Orchestra scolastica e Coro del Corso musicale della Scuola secondaria di I° grado Luciani. Attiva sin dal 1992, l’Orchestra Scolastica riunisce gli allievi che studiano una delle quattro specialità strumentali previste: tromba, violino, pianoforte e chitarra classica. Sono numerose le affermazioni e tanti i riconoscimenti ricevuti nel corso degli anni da questa formazione che offre ai ragazzi la possibilità di condividere gioiosamente le abilità strumentali acquisite nel percorso di studio triennale. Recentissima la loro pregevole esibizione in occasione della Celebrazione del 209° Annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri al teatro Filarmonici. In ’Momenti musicali’ i ragazzi hanno eseguito un repertorio che ha spaziato tra composizioni ispirate al tema della pace ("Imagine", "La guerra di Piero", "We are the Word"), a brani di tradizione popolare ("The House of the Rising Sun") a celebri colonne sonore ("I see the light" da Rapunzel, "Welcome to Jurassic Park") per concludere con la marcia d’Ordinanza dell’Arma dei Carabinieri "La Fedelissima" e l’Inno Nazionale "Fratelli d’Italia".

Al termine del concerto Dino Romani, presidente dall’associazione Carabinieri in congedo, accompagnato dal comandante provinciale dei carabinieri Giorgio Tommaseo e dal capitano Oscar Caruso, comandante della Compagnia Ascoli hanno omaggiato l’Orchestra scolastica di un piano elettrico da palco acquistato con un contributo concesso dalla Fondazione Carisap. La dirigente scolastica dell’Istituto scolastico, Elvia Cimica, si è complimentata con i ragazzi per le vibranti esecuzioni musicali offerte nel corso della serata ed ha sentitamente ringraziato per l’omaggio ricevuto, che diventerà utilissimo sussidio didattico per gli allievi del corso musicale dell’IC "Luciani SS. Filippo e Giacomo".