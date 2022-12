Ordinanza per gli edifici di culto

Approvato in cabina di coordinamento sisma 2016 un pacchetto di ordinanze per accelerare la ricostruzione ed impegnare nuove risorse per la ricostruzione e riparazione degli edifici di culto. Con l’ordinanza speciale di Arquata, dopo l’approvazione definitiva dei Pua, si finanziano con 36,4 milioni di euro interventi per sistemare i dissesti, realizzare i sottoservizi e ripristinare la viabilità di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua e Trisungo. L’ordinanza stanzia anche le risorse per la delocalizzazione di Pescara del Tronto, che solo in parte sarà ricostruita dov’era; le altre abitazioni saranno ricostruite in altre aree per cui saranno necessarie opere di urbanizzazione precedentemente finanziate.