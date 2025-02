Ordine degli infermieri a Roma:: "Pensiamo al futuro del lavoro"

Il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Ascoli, Mirko Porfiri, giovedì ha partecipato a Roma alle celebrazioni della ‘Giornata Nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale assistenziale, socioassistenziale e del volontariato’. Questa è stata istituita nel 2020, in onore di tutto il personale che nel corso della pandemia da coronavirus è stato in prima linea a garantire il diritto alla salute e la tutela della dignità di ogni persona. "Questa giornata – spiega Porfiri – ricopre un ruolo fondamentale per dibattere tematiche comuni a tutte le professioni di aiuto come l’attrattività tra i giovani, la formazione specialistica, l’innovazione tecnologica e dei processi, migliori carriere, contratti e retribuzioni. Questi gli elementi chiave su cui intervenire per valorizzare anche le professioni infermieristiche e garantire al Paese il contributo convinto che queste figure possono, e devono dare". Per l’Ordine degli infermieri, "in questo momento storico, è necessario costruire nuovi modelli organizzativi e nuovi strumenti di welfare, per rispondere alle sfide demografiche, ma anche a un panorama sanitario e sociale in continuo mutamento".