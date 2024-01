Organi donati, è il primo caso del nuovo anno

Nel blocco operatorio dell’ospedale ’Madonna del Soccorso’ di San Benedetto, nella notte fra venerdì e sabato ha avuto luogo l’ennesimo prelievo multi organo. Sono stati prelevati il fegato, i reni, il pancreas e le cornee, grazie al grande gesto di altruismo compiuto dal donatore che in vita aveva dato al proprio consenso, avvalorato poi dai familiari. Il fegato ed i reni sono stati trapiantati nel centro trapianti di Ancona, il pancreas, invece, è stato accettato dal policlinico San Raffaele di Milano per essere processato come isole pancreatiche, mentre le due cornee sono state inviate alla banca dei tessuti di Fabriano per la conservazione e il loro utilizzo. L’attività clinica e organizzativa della donazione ha impegnato l’equipe chirurgica del Centro Trapianti di Ancona, il personale del centro trapianti Marche di Ancona, del NITp di Milano, dell’anatomia patologica del Mazzoni di Ascoli e tutto il personale sanitario dell’ospedale di San Benedetto (rianimazione, neurologia, medicina legale, blocco operatorio, consulenti specialisti, laboratorio analisi, radiologia) che ha efficacemente gestito una procedura lunga e complessa quale un prelievo multi organo da cadavere a cuore battente. Grazie alla generosità del donatore, il sistema sanitario regionale ha potuto offrire una nuova e concreta opportunità di vita a pazienti gravemente malati. Si tratta del primo prelievo multi organo di quest’anno. Nel 2023 al ’Madonna del Soccorso’ vi sono stati ben 7 prelievi che rappresentano il contributo più elevato di sempre.

Marcello Iezzi