Organici, l’emergenza continua Da 6 a un’operazione a settimana

Mentre si taglia il nastro di strutture nuove, che per carità ben vengano, negli ospedali si continuano a tagliare le sedute operatorie per gli interventi chirurgici programmati. Sta succedendo al ‘Mazzoni’ per quelle dedicate all’urologia, ma anche per quelle di ortopedia e chirurgia. Se prima del Covid le sedute erano 6 a settimana per branca specialistica, dopo la pandemia sono scese a 3 ed ora, in pieno Piano ferie del personale, addirittura a una a settimana. Una situazione le cui conseguenze vengono pagate in primis dai cittadini, molti dei quali in lista d’attesa da mesi per poter essere sottoposti a un intervento.

Il problema è la carenza di personale, soprattutto anestesisti, ma è pur vero che si tratta di una criticità non nuova e per la quale, dunque, una soluzione poteva essere trovata già da tempo. In questo modo, con le sedute operatorie drasticamente ridotte, le liste d’attesa si allungano moltissimo costringendo molti pazienti, o ad attendere con il rischio che la patologia che hanno si aggravi, o ad optare per soluzioni alternative, come quella di rivolgersi ad altre strutture sanitarie, anche fuori regione. Proprio di abbattimento di liste d’attesa hanno parlato domenica, a Paggese, i rappresentanti della sanità marchigiana guidati dall’assessore Filippo Saltamartini, in occasione dell’inaugurazione del ‘Punto salute Inrca’. Allora, se la riduzione dei tempi d’attesa per prestazioni sanitarie è una priorità della Regione, perché quest’ultima non interviene per evitare che accada il contrario all’Ast di Ascoli con il drastico taglio delle sedute operatorie? All’inaugurazione del primo Punto salute Inrca delle Marche sorto all’interno della Rsa di Paggese si è infatti posto l’accento sull’abbattimento delle liste d’attesa. "Si tratta – si legge in una nota dell’Inrca – di un’innovativa creazione per superare i lunghi tempi di attesa della sanità pubblica e i costi elevati delle prestazioni private. Il Punto salute permetterà una più efficace copertura territoriale per gli assistiti e garantirà una piena implementazione di una sanità di prossimità. Il paziente, assistito dal personale infermieristico, oltre alla rilevazione dei parametri vitali come ossigeno, pressione arteriosa, temperatura corporea, potrà eseguire prestazioni come elettrocardiogramma, spirometria, monitoraggio nelle 24 ore della pressione arteriosa, holter cardiaco e dermatoscopia. Le prestazioni verranno poi telerefertate a distanza dai medici specialisti delle strutture Inrca. L’obiettivo è quello di rispondere ai bisogni quotidiani di una società sempre più anziana, contribuire a ridurre il numero di accessi impropri in Pronto soccorso".

Lorenza Cappelli