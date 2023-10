Organici, scatta l’allarme del Siulp

Il commissariato di San Benedetto sempre in emergenza con l’organico. Ora il Siulp, sindacato di polizia, chiede un incontro con il questore Simonelli per sapere come intende risolvere il problema. Terminata da poco l’aggregazione di 15 poliziotti dirottati per il periodo estivo dal Ministero degli Interni presso il commissariato di San Benedetto, si torna punto a capo. "Lo ribadiamo da tempo – afferma il segretario provinciale del sindacato Benedetto Fanesi - Con l’attuale organico di cui dispone il commissariato di San Benedetto e in virtù dell’età media elevata degli agenti, è ormai diventato arduo garantire h.24, anche un’unica volante di pronto intervento sul territorio rivierasco. I poliziotti preposti a tale servizio in molti casi sono i medesimi impegnati a soddisfare le richieste dei cittadini (licenze passaporti, ufficio denunce centralino, info al pubblico, etc), garantire i servizi di ordine pubblico, per non parlare dell’indispensabile attività info investigativa e repressiva, condizione essenziale per assicurare un buon livello di controllo del territorio e dei fenomeni legati alla criminalità". Fanesi poi descrive le difficoltà superate nel mese di agosto, in cui gli agenti hanno fatto con doppi turni, doppie reperibilità, rinunciato a giorni di riposo o di ferie per assicurare il servizio. "Ci saremmo augurati un impulso maggiore da parte del neo Questore di Ascoli Giuseppe Simonelli, insediatosi nella prima decade di agosto, il quale invece ha ridotto al minimo necessario il supporto di risorse umane in riviera – afferma Fanesi – Stante la cronica criticità e rilevata tra l’altro la momentanea inerzia sul tema da parte del neo Questore, come Sindacato di Polizia abbiamo chiesto un incontro urgente con lo stesso".

Marcello Iezzi