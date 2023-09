Organizzazione produttori: 24 armatori si mettono insieme

E’ stata costituita, dalla quasi totalità della marineria, l’Organizzazione produttori marineria sambenedettese. "Sono 24 gli armatori che hanno aderito al progetto – ha detto la dottoressa Francesca Perotti dello Studio Perotti di San Benedetto del Tronto, la quale ha curato la costituzione della cooperativa – e si sono posti lo scopo di avviare l’iter per il riconoscimento anche in sede europea della OP ovvero l’Organizzazione dei Produttori". Le Op Organizzazioni dei produttori hanno lo scopo di rafforzare il potere contrattuale degli armatori. "Nell’Ue – ha spiegato Perotti – gli armatori della pesca sono a capo di aziende relativamente piccole che operano indipendentemente l’una dall’altra. Per contro, vi è una concentrazione molto più elevata tra i trasformatori e i dettaglianti. Questa asimmetria nelle posizioni negoziali rende difficile per gli armatori del settore ittico difendere i loro interessi durante le trattative con gli altri operatori della catena di approvvigionamento. Per rafforzare il potere contrattuale collettivo degli armatori della pesca, l’UE sostiene anche economicamente coloro che desiderano collaborare nelle organizzazioni dei produttori". Le organizzazioni dei produttori (Op) aiutano gli armatori della pesca a stabilizzare il prezzo, ridurre i costi di operazione e a collaborare alla trasformazione e alla commercializzazione dei loro prodotti. Le organizzazioni dei produttori rafforzano il potere contrattuale collettivo degli armatori del settore ittico concentrando l’offerta, migliorando la commercializzazione, fornendo assistenza tecnica e logistica.

Gli armatori soci della cooperativa sono: Bergamaschi e Cococcioni S.N.C., Merlinpesca Di Merlini Umberto & C. Snc, Impresa di Pesca F.lli Voltattorni di Voltattorni Luigi & Stefano S.N.C., C.M.M. Costruzioni Meccaniche Marine S.R.L., Ca.Ri. S.N.C. di Ricci Pietro e Capriotti Marisa, Falcioni Patrizia & Merlini Pietro S.N.C., Papetti Pesca S.R.L., Camaioni Rapetta Piter, Maurizi Brothers Srl, Mastrangelo Paolo & Cipolloni Cinzia S.N.C., Merlini Elsa e Paolini Nicola - S.N.C., Invincibile S.A.S. di Marco Di Addezio & C.,M.G. Pesca di Merlini M. & G. S.N.C., Carfagna Mario, Marini Elisa, Juma S.R.L., G.U.C. di Merlini & Di Domenico Carlo S.N.C., Cofano Giovanni & C. S.N.C., F.lli Marcelli F.G. S.N.C., Mario Pesca di Addezio Antonio e Marco S.N.C., Luciani di Luciani Saverio, Yuri e Andrea S.N.C., Nuova Pesca S.N.C. di Voltattorni Luciani e Figli, Merlini & Pompei Elisa S.N.C., Nunzi Saverio.