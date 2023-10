"Orgogliosi di essere al servizio del territorio"

"Orgogliosi di essere a servizio del territorio". Questo il pensiero rimarcato dallo staff del centro sociale ‘Mandorlo d’Argento’ di Amandola che nei giorni scorsi ha ospitato uno screening gratuito per elettrocardiogramma, saturimetria e pressione sanguigna, sviluppato in quattro giorni con il sostegno dell’associazione ‘Amici del Cuore’ e in collaborazione con l’Amministrazione di Amandola e l’Ast di Fermo. "In appena quattro giorni sono stati effettuati 360 controlli completamente refertati dal cardiologo Pierluigi Capone – dichiara Francesco Luciani, presidente del Mandorlo d’Argento –. Voglio ringraziare tutto il direttivo: Ottavo Marini, Franco Bonifazi, Giuseppina Fazioli, Paola Crocetti, Sante Biagi, Anna Giannini e Tonino Corazza che hanno messo a disposizione il loro tempo e disponibilità professionali; le infermiere oltre ovviamente a Pietro Diletti di ‘Amici del Cuore’, al chirurgo Pierluigi Capone, al dirigente dell’Ast Bianchi e al sindaco Marinangeli. Prevenire è uno dei nostri obiettivi, non a caso organizziamo numerose attività mirate alla prevenzione di disturbi legati alla senilità. Allo screening hanno partecipato i residenti di tre provincie e nell’occasione rivolgo un appello al presidente della Regione Acquaroli, affinché sia completato il nuovo ospedale di Amandola e che vengano garantiti tutti i servizi perché questo territorio lo merita".

a. c.