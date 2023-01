Oriana Grandi eventi con Casa Sanremo

Avvio del 2023 scoppiettante, con grandissime e importanti novità, per Oriana Simonetti, titolare dell’agenzia Oriana Grandi Eventi di San Benedetto, nominata ufficialmente partner di Casa Sanremo Live Box. Grazie a questa prestigiosa collaborazione, partiranno i corsi dell’Amc Alta formazione artistica, Accademia di musica e canto, che terrà corsi di Canto Pop e Music Producer per principianti e professionisti, seguita dal maestro Ciro Barbato, direttore di Casa Sanremo e con la collaborazione di Maria Puca, redattrice della testata nazionale Tg News 24. "Inoltre – afferma la Simonetti – abbiamo effettuato selezioni gratuite per quanti contano su un livello di preparazione superiore, come interpreti o cantautori, per Casa Sanremo Live Box 2023 nella settimana del festival, nel cuore pulsante della musica pop nazionale".

Stefania Mezzina