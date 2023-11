Orientamento universitario, si ricerca operatore

Ad Ascoli si ricerca un orientatore per gli studi universitari. Per la precisione, un tirocinante laureato per attività legate all’orientamento universitario. E’ richiesta una buona conoscenza del pacchetto office, una buona dialettica e predisposizione al rapporto con enti pubblici, scuola e studenti. L’annuncio è rivolto a persone con un’età non superiore ai 45 anni. Gli altri requisiti richiesti: patente b e automunito. L’impegno di lavoro sarà di 30 ore settimanali (dal lunedì al venerdì la mattina e un rientro pomeridiano). Altra figura nell’ambito richiesta è quella di progettista di corsi di formazione. Chi fosse interessato a candidarsi ad una di queste posizioni dovrà rivolgersi al centro per l’impiego di Ascoli. E’ possibile inviare una email a centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it oppure contattare il numero telefonico 0736352800.