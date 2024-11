’Orientiamoci’, quarto anno dell’iniziativa

Scatta la quarta edizione di ‘Orientiamoci: il percorso dalle scuole medie alle superiori’, un evento ideato per accompagnare studenti e famiglie nella scelta del percorso formativo successivo alle scuole medie. L’iniziativa si terrà nella Scuola Media Borgo Solestà - Ceci in via San Serafino da Montegranaro sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Durante le due giornate, studenti e docenti delle scuole superiori del territorio offriranno orientamento personalizzato, presentando l’offerta formativa, gli indirizzi di studio, le attività extracurricolari e i progetti distintivi di ciascun istituto. Un’opportunità unica per immergersi nelle diverse realtà scolastiche e fare una scelta consapevole e serena. A presentare l’iniziativa è stato Sergio Storoni, presidente di Apply Aps: "Orientiamoci – ha dichiarato il presidente – è un’esperienza concreta per permettere ai giovani di esplorare le possibilità educative disponibili. La scelta della scuola superiore è una tappa cruciale, spesso fonte di dubbi e incertezze. Questo evento offre strumenti e risposte per affrontare la decisione con consapevolezza, valorizzando le inclinazioni, aspirazioni e talenti di ciascun ragazzo. Ogni Istituto Superiore avrà una classe dedicata, dove gli studenti più grandi presenteranno le opportunità che contraddistinguono ogni scuola.

All’evento hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore Donatella Ferretti, il direttore di Ascoli Musei, Stefano Papetti, i rappresentanti della Bottega del Terzo Settore e di Apply Community. Soddisfatto il primo cittadino: "Orientiamoci ribadisce l’impegno della città di Ascoli verso le nuove generazioni, promuovendo una formazione di qualità e un futuro ricco di opportunità. L’evento è gratuito e aperto a tutti".

Valerio Rosa