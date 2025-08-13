Origlia e Pompei da Iv alla lista per Acquaroli

Le elezioni regionali 2025 probabilmente verranno ricordate anche per i molti cambi di casacca fatti registrare tra alcuni partiti e schieramenti al fine di provare ad accrescere le possibilità di poter essere eletti. Nel collegio di Ascoli l’ultima fuga, se così vogliamo, è stata quella che ha visto i renziani Maria Stella Origlia e Gianluca Pompei lasciare Italia Viva per sbarcare nel centrodestra dove si candideranno all’interno di Marchigiani per Acquaroli. Una lista civica allestita dal senatore FdI Guido Castelli, attuale commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, a sostegno della candidatura del presidente uscente. La stessa si completerà con i nomi di Cristiana Biancucci, ex presidente provinciale Cri, e Roberto Paoletti, vice comandante dei vigili del fuoco di Grottammare. La scelta della Origlia era nell’aria da settimane e domenica scorsa la stessa candidata aveva annunciato via social la propria uscita da Italia Viva. Dopo un passato nel Pd e poi con Iv, quest’ultima era stata in lizza alle ultime comunali ascolane per candidarsi nella lista Forza Ascoli capitanata da Gianni Silvestri. In città erano già stati affissi alcuni manifesti, quando poi si decise di impedirle di far parte della civica a sostegno del candidato sindaco Marco Fioravanti. Impedimento esteso contemporaneamente anche a Francesco Viscione e Valeriano Camela. Quest’ultimo oggi tornato in corsa alle regionali per Forza Italia. "Da tempo Iv non è più la mia casa politica – le parole della Origlia -. Le recenti formali comunicazioni a Renzi e a chi di dovere, sono state accompagnate da lunga riflessione e forte rammarico, ma la decisione era maturata in questi ultimi mesi a causa di inspiegabili scelte del partito nazionale di aderire ad un campo largo in cui convivono soggetti politici assolutamente distanti dalla cifra originaria di un progetto riformista che è stato capace di produrre leggi quali il jobs act, industria 4.0, la riforma Madia, la legge 107/2015, la legge del terzo settore e tanto altro. Quel partito che nel 2019 nasceva come innovatore, riformista, liberale, ora guarda al passato. E la politica, se vuole stare al passo con la complessità e con la modernità, deve guardare al futuro. Ringrazio e saluto i tanti compagni di viaggio che hanno condiviso con me questa esperienza, saluto con affetto tutti gli altri che hanno lasciato il partito e abbraccio fraternamente coloro che continueranno nel cammino politico". mas.mar.