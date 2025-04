’Orizzonte di inclusione’, raccolti 100mila euro per le persone fragili

Si conclude il progetto ’Orizzonte di inclusione’ della cooperativa sociale Ama Aquilone, sostenuto da Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CesvI. Un progetto che ha permesso di contribuire al miglioramento strutturale degli spazi di Casa Ama a Castel di Lama, comunità terapeutica gestita dalla cooperativa sociale Ama Aquilone, che accoglie persone con dipendenze patologiche da sostanze.

Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da luglio a settembre 2023 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone con disabilità. In tre mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alla generosità di cittadini, di imprese, della Banca e delle società del Gruppo.

Il progetto ha avuto l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità della vita degli ospiti della comunità terapeutica residenziale ‘Casa Ama’, che dal 1981 accoglie persone con dipendenze patologiche da tutto il territorio nazionale, attraverso un adeguamento strutturale degli spazi. Il progetto ha previsto l’avvio del cantiere ed il completamento degli step edilizi relativi agli spazi adibiti ai servizi collettivi ed al dormitorio, come stabilito dai requisiti strutturali ed impiantistici della Regione.