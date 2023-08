Ospedale, a settembre l’incontro con i sindaci

Si terrà nella prima settimana di settembre, l’incontro con i sindaci della provincia Picena per discutere una proposta di riforma sanitaria nel sud delle Marche. Dopo le tante rimostranze della minoranza sambenedettese, il vertice comunale di Viale De Gasperi si è deciso a riunire tutte i soggetti interessati attorno ad un tavolo. Ai sindaci è già stata inviata la proposta di San Benedetto, che fondamentalmente prevede l’attribuzione in riviera di reparti e servizi per l’emergenza-urgenza, e ad Ascoli di specialistiche per gli interventi programmati. Il tutto quindi sta seguendo l’iter tracciato dal nuovo presidente di commissione sanità, Umberto Pasquali, che già mesi fa rimarcò quanto fosse importante mettere tutti d’accordo su un argomento tanto delicato.

Da allora però i sindaci non sono stati riuniti, mentre comune, regione Marche e Ast 5 hanno firmato un accordo di collaborazione per la realizzazione del nuovo ospedale a Ragnola. Una mossa, questa, che ha suscitato i malumori dell’opposizione, secondo la quale l’amministrazione comunale avrebbe dovuto prima relazionare in conferenza dei sindaci. La stessa rimostranza, a grandi linee, è stata fatta dal vertice della provincia, che non ha partecipato all’incontro per la firma dell’accordo, lamentando la mancanza di un vero avallo politico a tutta la faccenda. La minoranza sambenedettese, peraltro, non protesta solo per la questione dell’ospedale, ma anche per lo stato del ‘Madonna del Soccorso’, che da anni soffre per la mancanza di personale nei reparti chiave dell’emergenza, e non solo. L’amministrazione rivierasca, al netto di tutti gli attacchi, pare decisa a seguire il solco tracciato: "Quando si parla di sanità è necessario coinvolgere il maggior numero di attori – commenta il sindaco Antonio Spazzafumo - in questo caso parliamo dei sindaci del Piceno, che devono interfacciarsi per fare in modo che vengano ascoltate le esigenze di tutti. Questo passaggio si rende ancora più importante dopo la firma dell’accordo con la regione Marche e l’Ast, al cui incontro non ha partecipato la provincia. Nella riunione che avrà luogo da qui a pochi giorni metteremo a sistema tutte le esigenze del territorio e poi le presenteremo in regione e alla direzione dell’Azienda Sanitaria. La sanità non è un tema su cui dividersi: la sanità è di tutti, a prescindere dal colore politico delle opinioni sostenute". Per decenni, però, costa ed entroterra si sono trovati su posizioni diametralmente opposte: a parte il comparto urbanistico, quindi, bisognerà ragionare concretamente sul contenuto del futuro nosocomio sambenedettese: la riviera delle palme, stando ai dettami del decreto Balduzzi, necessita di un ospedale di primo livello, proprio per via del voluminoso bacino d’utenza che medici ed infermieri si trovano ad affrontare anno dopo anno, estate dopo estate.

Giuseppe Di Marco