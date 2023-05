Ospedale, addetti allo sportello

La Regione ha pubblicato un avviso pubblico per l’avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge n. 5687 e s.m.i., di due unità con qualifica di ’coadiutore amministrativo’ - ex Cat. B - a tempo pieno e determinato mesi sei (eventualmente prorogabili), presso l’Ast di Ascoli Piceno - Stabilimento Ospedaliero Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. In sostanza chi andrà a ricoprire questi incarichi dovrà occuparsi delle mansioni semplici di segreteria e dell’attività di sportello. Tra i requisiti richiesti l’attestazione o certificazione (da lavoro, studio eo formazione) comprovante competenze informatiche di base. La documentazione attestante il possesso del suddetto requisito va obbligatoriamente allegata alla domanda di partecipazione, pena l’esclusione. Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente sulla piattaforma telematica denominata ’Janet’ accessibile al link: https:janet.regione.marche.it

e unicamente durante la finestra temporale indicata (fuori di tale periodo, la piattaforma non consente il caricamento della domanda). La finestra temporale sarà aperta dalle ore 00:00 alle ore 23.59 di mercoledì 7 giugno 2023. Qualora l’interessato non abbia la possibilità dell’utilizzo di mezzi informatici, può rivolgersi al Centro per l’impiego per l’accesso in

auto-consultazione attraverso un computer del centro stesso, previo appuntamento da concordare con gli operatori del centro e, comunque, fino al raggiungimento del numero massimo di diponibilità nell’agenda e negli orari disponibili presso il centro per l’impiego.