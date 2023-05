Ospedale, bando per la segreteria

La Regione Marche ha publicato un avviso pubblico per l’avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge n. 5687 e s.m.i., di numero 1 unità con qualifica di “Coadiutore Amministrativo” - ex Cat. B - a tempo pieno e determinato per sei mesi (eventualmente prorogabili), presso l’Ast di Ascoli Piceno. La selezione è volta alla ricerca di un addetto alle mansioni semplici di segreteria e attività di sportello per lo stabilimento ospedaliero Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma telematica denominata ’Janet’ accessibile al link https:janet.regione.marche.it e unicamente durante la finestra temporale indicata (fuori di tale periodo, la piattaforma non consente il caricamento della domanda): quindi dalle ore 00:00 alle ore 23.59 di mercoledì 24 maggio 2023. Non sono ammesse altre forme di produzione o invio della domanda di partecipazione. Qualora l’interessato non abbia la possibilità dell’utilizzo di mezzi informatici, può rivolgersi al centro per l’impiego per l’accesso in

auto-consultazione attraverso un pc del centro stesso, previo appuntamento da concordare con gli operatori del centro per l’impiego e, comunque, fino al raggiungimento del numero massimo di diponibilità nell’agenda e negli orari del centro per l’impiego. Per conoscere i requisiti richiesti e ulteriori informazioni su questo avviso pubblico e su come presentare la propria domanda è possibile contattare il Centro per l’Impiego di San Benedetto del Tronto ai seguenti recapiti: è possibile contattare Mirella Filiaggi allo 0735 7667 236 o Annalisa Vagnoni allo 0735 7667 219.