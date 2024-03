Ospedale, c’è il nodo posti letto

Mattinata di fuoco al Pronto soccorso: sono stati oltre 50, martedì scorso, gli accessi all’unità di San Benedetto. L’attivazione dei protocolli da applicare in questi casi ha permesso all’ospedale di affrontare la situazione, ma la sensazione è che il ‘Madonna del Soccorso’ non abbia le spalle sufficientemente coperte per fronteggiare il carico di codici gravi, soprattutto nell’imminente periodo estivo. Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri enucleano il problema: "Erano presenti al Pronto soccorso – scrivono i consiglieri – 50 pazienti: 3 codici rossi, 18 arancioni, altri 29 pazienti con codici minori, quest’ultimi in attesa nella sala d’aspetto del Ps. E i tempi d’attesa? 101 minuti per i codici arancioni, 353 minuti gli azzurri, 468 minuti i verdi e 443 per i bianchi. Quella che doveva essere una tranquilla mattinata feriale si è trasformata in un incubo per molti pazienti e per i loro familiari, tanto che ancora una volta si è deciso di inviare i codici verdi al Pronto soccorso di Ascoli Piceno". Ed è evidente il malcontento di chi lavora al ‘Madonna del Soccorso’, per la scelta di un modello organizzativo che ha concentrato molte risorse sui codici minori – come l’iniziativa dei fast truck – e al contempo ha ridotto – seppur temporaneamente – i posti letto alla Medicina d’urgenza. Per il personale sanitario, invece, si rende necessaria la prestazione aggiuntiva di un medico in Pronto soccorso, nel turno di notte. Una copertura che dovrà essere ripristinata durante l’estate, quando i codici maggiori gravano sul presidio rivierasco, mentre quelli meno gravi potrebbero essere trattati investendo, ad esempio, in geriatri domiciliari. La bella stagione è, per l’ospedale di San Benedetto, un vero e proprio spauracchio. L’anno scorso venne affrontata grazie al supporto dei cardiologi e di altri specialisti: una misura indispensabile anche per ridurre il boarding in Pronto soccorso.

Giuseppe Di Marco