"Ospedale, ci vuole tempo per capire cosa succederà"

Ci si aspetterebbe che in una commissione consiliare i dubbi sui temi all’ordine del giorno vengano fugati o quantomeno esaminati. Non è quanto avvenuto nella riunione di ieri sera, tenutasi in sala consiliare per illustrare quanto discusso nell’incontro della settimana scorsa fra i sindaci dell’Ambito 21 e la direzione Ast 5. "Andai dalla dottoressa Natalini il giorno delle dimissioni del dottor Di Matteo – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo – Davanti alla richiesta di chiarimento sulle dimissioni mi è stato fatto capire che queste erano state rassegnate per motivi personali, e quindi non sono andato oltre. Poi abbiamo parlato della riorganizzazione dell’ospedale, che è stata più volte esposta pubblicamente dalla direzione Ast. È un percorso che richiederà tempo, ma oramai è stato tracciato e quindi ne cominceremo a valutare i benefici nei mesi futuri. Chiaramente è un’iniziativa che verrà attenzionata ed esaminata nel corso del tempo. Se c’è qualcosa che non quadra interverrò". Insomma, niente di nuovo sul fronte sanità, e la cosa non è affatto piaciuta alla minoranza, che avrebbe voluto conoscere i dettagli del piano di riorganizzazione del dipartimento pubblico di emergenza-urgenza, nonché modi e tempi del ritorno allo status quo ante. Si ricorderà, infatti, che la dg Natalini annunciò il trasferimento della Medicina d’urgenza del ‘Madonna del Soccorso’ al piano del Pronto soccorso per via di lavori necessari, e la contestuale riduzione – pro tempore – dei posti letto da 13 a 8. "Sulla riorganizzazione non ho sentito nulla – ha asserito Giorgio De Vecchis – Che azione complessiva intende fare la Natalini sulla sanità picena con minori risorse rispetto al passato? Il sindaco riferisca, la città non merita di essere presa in giro. Se non viene raccolto l’appello che oggi facciamo, prendiamo atto che qui si è succubi della maggioranza regionale". Immediata la controreplica, da parte di Umberto Pasquali: "Non abbiamo la palla di vetro – ha detto il presidente della commissione sanità – noi ci fidiamo della dottoressa Natalini".

Parole che non hanno affatto placato la polemica. "Serve una determina – ha aggiunto Aurora Bottiglieri – che affermi i termini di ripristino della Murg, dei posti letto in meno e della loro destinazione. E’ chiaro a questa amministrazione quale rischio corriamo senza un atto pubblico? Stiamo andando incontro all’estate, periodo critico per il nostro ospedale". "Con cinquantamila posizioni non favoriamo i nostri interessi – ha concluso Pasqualino Piunti - La regione con grande difficoltà sta tentando di cambiare la situazione, e ora bisogna sentire tutte le campane, quindi anche con gli addetti ai lavori. Chiedo da due anni che vengano invitati i primari in commissione, così da condividere una linea comune con i sindaci dell’Ambito 21".

Giuseppe Di Marco